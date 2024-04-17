Субсидию до 250 млн рублей могут получить саратовские компании
АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» реализуется грантовая программа «доращивания» технологических компаний.
Цель программы - поддержка проектов, связанных с доработкой, созданием производства новой продукции под требования крупных российских корпораций.
Компании могут получить грантовую поддержку в размере от 25 до 250 млн рублей при условии финансирования проекта из внебюджетных источников в объёме не менее 50% от размера запрашиваемого гранта.
В конкурсном отборе могут принять участие российские технологические компании с выручкой от 300 млн до 10 млрд рублей. Заявки принимаются до 1 августа 2024 года (включительно).
С требованиями к компаниям-участникам и правилами участия можно ознакомиться по ссылке https://inno-sc.ru/grants/docs/prezentatsiya-o-programme-doraschivaniya.pdf?1.
Цель программы - поддержка проектов, связанных с доработкой, созданием производства новой продукции под требования крупных российских корпораций.
Компании могут получить грантовую поддержку в размере от 25 до 250 млн рублей при условии финансирования проекта из внебюджетных источников в объёме не менее 50% от размера запрашиваемого гранта.
В конкурсном отборе могут принять участие российские технологические компании с выручкой от 300 млн до 10 млрд рублей. Заявки принимаются до 1 августа 2024 года (включительно).
С требованиями к компаниям-участникам и правилами участия можно ознакомиться по ссылке https://inno-sc.ru/grants/docs/prezentatsiya-o-programme-doraschivaniya.pdf?1.