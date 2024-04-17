На территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор»

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С 15 по 21 апреля во всех образовательных учреждениях инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты по делам молодёжи социозащитных учреждений, комиссий по делам несовершеннолетних, классные руководители и социальные педагоги проведут тренинги, лекции, беседы, игры, конкурсы, квизы и спортивные мероприятия на тему профилактики вовлечения подростков в экстремистскую деятельность.С несовершеннолетними обсудят ответственность за участие в незаконных массовых акциях и важность критичного отношения к информации, размещенной в сети Интернет.«Профилактика распространения экстремисткой идеологии среди несовершеннолетних играет важную роль в обеспечении безопасности общества и защите прав и интересов детей», - отметила исполняющая обязанности председателя областной комиссии Анастасия Борода.