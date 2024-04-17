17 апреля 2024 СРЕДА
Новости
11:00 | 17 апреля
На территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор»
10:30 | 17 апреля
Саратовские медики провели более 40 операций во время работы в Сватовском районе
10:00 | 17 апреля
В 12 районах области начался выборочный сев
09:00 | 17 апреля
Лидеры национальных общин осудили хулиганскую выходку в Саратове
18:00 | 16 апреля
В селе Усовка Воскресенского района возводится новый ФАП
17:30 | 16 апреля
В Саратове наградили командира ОМОН
17:00 | 16 апреля
Новая выставка в музее боевой и трудовой славы рассказывает о Героях-саратовцах
16:00 | 16 апреля
Четыре медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на Открытом Кубке по конному спорту
15:00 | 16 апреля
Депутат облдумы поблагодарил полицейских за задержание всех участников драки на проспекте Столыпина
14:00 | 16 апреля
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На территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор»

Новости
На территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор»


С 15 по 21 апреля во всех образовательных учреждениях инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты по делам молодёжи социозащитных учреждений, комиссий по делам несовершеннолетних, классные руководители и социальные педагоги проведут тренинги, лекции, беседы, игры, конкурсы, квизы и спортивные мероприятия на тему профилактики вовлечения подростков в экстремистскую деятельность.

С несовершеннолетними обсудят ответственность за участие в незаконных массовых акциях и важность критичного отношения к информации, размещенной в сети Интернет.

«Профилактика распространения экстремисткой идеологии среди несовершеннолетних играет важную роль в обеспечении безопасности общества и защите прав и интересов детей», - отметила исполняющая обязанности председателя областной комиссии Анастасия Борода.