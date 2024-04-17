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В 12 районах области начался выборочный сев

Новости
В 12 районах области начался выборочный сев


На заседании оперштаба Минсельхоза России, прошедшем сегодня в режиме видеоконференцсвязи, зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский доложил главе федерального ведомства Дмитрию Патрушеву о проведении сезонных полевых работ в Саратовской области

Плановая посевная площадь текущего года - 4 млн. 150 тыс. га. В том числе зерновые и зернобобовые культуры - 2,3 млн. га, технические культуры - более 1,6 млн. га, картофель и овощебахчевые — 28,1 тыс. га на уровне прошлого года. Намечено увеличение площадей: на 20% - под твердой пшеницей и соей, на 7% - под нутом и чечевицей.

Озимый клин области - 1 млн 215 тыс. га. Боронование озимых проведено на площади 118 тыс. га, подкормлено 444 тыс. га озимых культур. Работы продолжаются.

Яровой сев запланирован на площади 2 млн 850 тыс. га. Обеспеченность семенами по яровым зерновым культурам (без кукурузы) составляет 118%. 95% засыпанного семенного материала - отечественной селекции, в том числе саратовской селекции - более 60%. Выборочный сев ведется в 12 районах области. Посеяно 7,7 тыс. га.

Садоводы области приступили к закладке садов. Заложено 8 га садов интенсивного типа.

Минеральных удобрений на сегодняшний день имеется 134 тыс. тонн в ф.в. - 89% от плана. Контрактация и поставка минеральных удобрений продолжается.

Для проведения протравливания семян и защитных мероприятий законтрактовано 742 тонны пестицидов - 65% от потребности, в том числе протравителей 72 тонны - 100% от потребности.

Готовность машинно-тракторного парка - 98%. Обеспеченность тракторами составляет 3,3 ед. на 1000 га пашни. На время весенних полевых работ в поле выйдет 13 492 механизатора.

5,4 млрд. рублей кредитных средств выделено на сегодняшний день банками на проведение сезонных полевых работ. На 15 апреля профинансировано 1 135,2 млн. рублей.

Отдельно Роман Ковальский отметил, что аграрии региона готовы к проведению сезонных полевых работ. Поставленные Минсельхозом России задачи будут выполнены.