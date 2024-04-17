Лидеры национальных общин осудили хулиганскую выходку в Саратове

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В Общественной палате Саратовской области состоялось первое заседание комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции под председательством Бориса Шинчука. На заседании комиссии обсудили происшествие, случившееся 14 апреля на проспекте Столыпина в Саратове, и которое широко обсуждается в социальных сетях.В настоящее время правоохранительные органы, к полномочиям которых относится оценка подобных происшествий, проводят тщательную проверку случившегося.«До получения официальной информации от правоохранительных органов считаем целесообразным воздержаться от оценки. Члены комиссии безусловно осуждают любое проявление хулиганства, разборки через драки, насилие, угрозу жизни граждан. Мы не позволим никаким негодяям любые бытовые ситуации «заворачивать в фантик» межнациональных конфликтов. Мы единый народ России! Для нас это важно и дорого! Никогда не позволим никаким мерзавцам разыграть национальную карту в нашей стране!!!», - сообщили в Общественной палате области.«Считаю недопустимым такое поведение молодежи, которое бросает тень на состояние межнациональных отношений и способствует негативному восприятию представителей разных национальностей со стороны общества»,- заявил председатель Саратовского регионального отделения Молодежной Ассамблеи народов России «Мы - Россияне!» Зорик Амбарцумян. Он также призвал всех ориентироваться в первую очередь на достоверную информацию от официальных источников и представителей правоохранительных органов.Как отметил Владимир Мурадов, председатель региональной азербайджанской национально-культурной автономии Саратовской области, «не зависимо от национальной и религиозной принадлежности традиционные ценности всех народов, в первую очередь, призывают к уважительному отношению к каждому гражданину нашей страны». Глава автономии рассказал про множественные попытки со стороны внешних врагов вызвать в России межнациональные или межрелигиозные конфликты. «Наша страна столетиями формировалась на основе многонациональности и сплочения разных народов. Уверен, что сегодня мы сможем всему миру продемонстрировать то, что многонациональность России - это её сила!», - отметил Владимир Мурадов.Председатель местной национально-культурной автономии курдов города Саратова Якуб Хамидов от лица общественной организации осудил конфликтную ситуацию. «Считаем, что участники, зачинщики и виновники должны понести справедливое наказание в рамках действующего законодательства. Прошу средства массовой информации не акцентировать внимание национальной принадлежности виновных и участников данного происшествия, дабы не вносить разногласие в межнациональные отношения», - подчеркнул Якуб Хамидов.