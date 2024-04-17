В Саратове наградили командира ОМОН

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В штабе Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» прошла церемония награждения.Заместитель Председателя Общественной палаты области, руководитель регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов и Почетный гражданин Саратовской области, мама Героя России подполковника Александра Аксенова – Марина Аксенова вручили командиру ОМОН «Атлант» на транспорте – полковнику Виктору Ванину медаль «35 лет ОМОН».По поручению заместителя Председателя Комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы, члена «БОЕВОГО БРАТСТВА» подполковника Вячеслава Калинина офицеру ОМОН также вручили памятный подарок - наградной нож «Горец» и сертификат к нему.Как отметили в "БОЕВОМ БРАТСТВЕ", Виктор Ванин отмечен за большой вклад в военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание защитников Отечества, активное участие в развитии традиций сил специального назначения и консолидации ветеранского движения России.