17 апреля 2024 СРЕДА
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18:00 | 16 апреля
В селе Усовка Воскресенского района возводится новый ФАП
17:30 | 16 апреля
В Саратове наградили командира ОМОН
17:00 | 16 апреля
Новая выставка в музее боевой и трудовой славы рассказывает о Героях-саратовцах
16:00 | 16 апреля
Четыре медали завоевали воспитанники школы «РиФ» на Открытом Кубке по конному спорту
15:00 | 16 апреля
Депутат облдумы поблагодарил полицейских за задержание всех участников драки на проспекте Столыпина
14:00 | 16 апреля
Ретропоезд «Воинский эшелон» посетит 8 железнодорожных станций в Саратовской области
13:00 | 16 апреля
В Волгу в рамках экологической акции выпустили 28 тысяч мальков рыбы
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11:10 | 16 апреля
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В Саратове наградили командира ОМОН

Новости
В Саратове наградили командира ОМОН



В штабе Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» прошла церемония награждения.

Заместитель Председателя Общественной палаты области, руководитель регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов и Почетный гражданин Саратовской области, мама Героя России подполковника Александра Аксенова – Марина Аксенова вручили командиру ОМОН «Атлант» на транспорте – полковнику Виктору Ванину медаль «35 лет ОМОН».

По поручению заместителя Председателя Комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы, члена «БОЕВОГО БРАТСТВА» подполковника Вячеслава Калинина офицеру ОМОН также вручили памятный подарок - наградной нож «Горец» и сертификат к нему.

Как отметили в "БОЕВОМ БРАТСТВЕ", Виктор Ванин отмечен за большой вклад в военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание защитников Отечества, активное участие в развитии традиций сил специального назначения и консолидации ветеранского движения России.