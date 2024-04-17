В селе Усовка Воскресенского района возводится новый ФАП

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Модульная конструкция получена по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.До настоящего времени ФАП находилось в приспособленном, плохо отапливаемом помещении, в нем не было места для размещения оборудования. Новый современный ФАП будет расположен рядом с привычным старым зданием, а условия здесь будут совсем другие.Новое оборудование и мебель уже закуплены. В июне он примет своих первых пациентов. Работает в ФАПе – фельдшер Анна Наумова, которая после обучения в медицинском училище вернулась в родное село, у нее большой опыт работы, она заслуженно пользуется уважением жителей села.«ФАПы являются модульными конструкциями, это значительно сокращает сроки их возведения. Ранее подобные конструкции были установлены в сёлах Булгаковка, Студеновка, Синодское Воскресенского района. Они просторные и комфортные. Все ФАПы соответствуют современным требованиям, оснащены новым медоборудованием, там работают аптечные пункты, подключен интернет с возможностью проведения телемедицинских консультаций», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.