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Новая выставка в музее боевой и трудовой славы рассказывает о Героях-саратовцах

Новости
Новая выставка в музее боевой и трудовой славы рассказывает о Героях-саратовцах


Выставка «Поколение Героев» музея боевой и трудовой славы приурочена к 90-летию учреждения звания «Герой Советского Союза», она рассказывает о саратовцах, удостоенных этого высокого звания в 1930-е годы и в период Великой Отечественной войны.

Операция по спасению потерпевшего бедствие во льдах Берингова пролива экипажа парохода «Челюскин» в 1934 году стала известна всей стране. Участвующие в ней 7 летчиков стали первыми Героями Советского Союза, среди них и наш земляк – И. В. Доронин (1903-1951).

На выставке можно будет увидеть модели бронетанковой техники, которую осваивали курсанты Саратовского танко-технического училища под руководством Героя Советского Союза М. М. Козлитина (1913-1986). Еще среди значимых экспонатов - свидетельство об окончании Саратовского танкового училища, личные знаки и награды Героя Советского Союза Е. М. Солодова (1923-1991).

Десятки саратовцев были удостоены высшей степени отличия в ходе битвы за Днепр. Среди них - А. Я. Гнусарёв (1922-1971), в одиночку уничтоживший вражеское пулеметное гнездо. 46 самолетов противника за годы войны сбил Дважды Герой Советского Союза Н. М. Скоморохов (1920-1994). Гости музея смогут увидеть его фотографии и автобиографическую книгу «Боем живет истребитель» 1985 года на чешском языке. Среди экспонатов выставки есть аудиокассета с записями воспоминаний дважды Героя Советского Союза А. П. Шилина (1924-1982). Не меньший интерес вызывают фотографии и документы уроженца Балашовского района В. Д. Ревякина (1918-1944), который был удостоен звания Героя посмертно. Также - китель офицера ВВС Героя Советского Союза И. В. Оглоблина (1921-2011), принимавшего участие в Сталинградской битве.

Среди Героев Советского Союза были и женщины. На выставке представлены открытки с описаниями биографий и подвигов знаменитых «Ночных ведьм» - Р. Е. Ароновой (1920-1982) и Е. А. Жигуленко (1920-1994).