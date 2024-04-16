Депутат облдумы поблагодарил полицейских за задержание всех участников драки на проспекте Столыпина

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«В кратчайшие сроки все участники конфликта, включая предположительно главного злоумышленника, были установлены. Благодаря четкой и слаженной работе всех служб ГУ МВД России по Саратовской области, виновные понесут наказание.Но вот что хотелось бы еще сказать. Безобразный конфликт в центре Саратова, другие подобные драки и стычки между молодыми людьми происходят на фоне проходящей специальной военной операции, где сотни саратовцев ежедневно рискуют своими жизнями, отстаивая интересы своей страны, чтобы миллионы россиян могли спать спокойно.Полагаю, было бы правильным, в том числе на законодательном уровне, прописать условия, чтобы молодые люди, устраивающие такие конфликты, показывали свою удаль, силу и храбрость не в противостоянии с соотечественниками, а в зоне спецоперации.Ну а саратовской полиции еще раз хочу выразить благодарность за профессиональные действия на фоне огульной критики. Отличная работа!» - сказал Вячеслав Калинин.Напомним, конфликт между молодыми людьми произошел 14 апреля на проспекте Столыпина. Злоумышленник на «Ладе Приоре» принялся давить противников, делая круги на пешеходной зоне. Один из пострадавших был доставлен в больницу.