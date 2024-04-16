Ретропоезд «Воинский эшелон» посетит 8 железнодорожных станций в Саратовской области

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В рамках празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной дороге, посетит 8 железнодорожных станций в Саратовской области.С 18 по 25 апреля ретропоезд сделает остановки на станциях:ст. Красный Кут – 18 апреля в 11:00;ст. Урбах – 18 апреля в 16:30;ст. Ершов – 19 апреля в 11:00;ст. Пугачевск – 20 апреля в 11:00;ст. Балаково – 21 апреля в 11:00;ст. Сенная – 23 апреля в 11:00;ст. Петровск – 24 апреля в 11:00;ст. Аткарск – 25 апреля в 11:00.Время прибытия – местное.Информация о дальнейшем продвижении ретропоезда по станциям ПривЖД будет сообщена дополнительно.***Ретропоезд «Воинский эшелон» – это историко-патриотический проект, организованный Приволжской железной дорогой при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва». За время реализации проекта ретропоезд увидели более 230 тыс. человек.В этом году «Воинский эшелон» сформирован из двух действующих паровозов и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны. В числе экспонатов – танки Т-26 и Т-34, бронеавтомобиль БА-64, разнокалиберные пушки и гаубицы. Также в состав поезда включили сценическую платформу, вагон-теплушку и вагон с музейной экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Сталинградской битве. Для машинистов и помощников машинистов паровозных бригад была изготовлена железнодорожная форма образца 1943 года.