В Волгу в рамках экологической акции выпустили 28 тысяч мальков рыбы

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Сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области приняли участие в выпуске мальков рыбы в Волгу в рамках проекта «Водорослям крышка!». Эта экологическая акция прошла на базе отдыха «Водник» в Саратове, ее организатором стала АНО «Экологизатор».В ходе акции жители Саратовской области собрали 6500 кг пластиковых крышек, на средства, вырученные от их переработки, были закуплены 28 тысяч мальков растительноядных рыб у ООО «Тепловский рыбопитомник»: толстолобик, сазан и белый амур.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области активно участвует в комиссии, которая осуществляет контроль за выполнением работ по искусственному воспроизводству водных ресурсов. Эксперты ведут учет количества, жизнеспособности загружаемой молоди и ее выпуск.Напомним, в 2023 году в Волгу в границах области было выпущено 5,5 млн штук мальков рыбы в рамках искусственного воспроизводства водных биоресурсов.