На новой лапароскопической стойке в Лысогорской районной больнице хирурги провели первую операцию

просмотров: 80

Лысогорская районная больница – активный участник программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Стойка была установлена в хирургическом отделении районной больницы. Она позволяет проводить операции с наибольшей эффективностью, минимальными травмами и коротким реабилитационным периодом при помощи точечных проколов. Стойка для медицинской техники оборудована необходимым набором инструментов для проведения лапароскопических операций.Врачи районной больницы - хирург и акушер-гинеколог прошли обучение по программе «Основы лапароскопической хирургии» на базе Городской клинической больницы им. С.П. Боткина в Медицинском симуляционном центре.«Использование нового оборудования при этой процедуре позволяет значительно сократить время операции, уменьшить риск осложнений и обеспечить пациентам более комфортное послеоперационное восстановление. Прооперированный чувствует себя удовлетворительно, уже идет на поправку. После такой операции в большинстве случаев остается лишь небольшой рубец. Пациент испытывает меньше боли, а качество его жизни значительно улучшается», - поделилась главный врач районной больницы Людмила Ситенкова.