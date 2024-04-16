На выставке «Россия» показали первый полет курсанта Юрия Гагарина

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Стенд региона на международной выставке «Россия» на ВДНХ стал одной из ключевых тематических локаций и настоящей «территорией притяжения» для посетителей и экскурсионных групп в День космонавтики. Именно с Саратовской областью тесно связана судьба первого космонавта Земли. Здесь Юрий Гагарин впервые поднялся в небо на учебном самолете и сюда же, на ставшую ему родной саратовскую землю, он вернулся из своего легендарного космического полета.«Несомненно, это был настоящий триумф нашей страны, всего нашего народа. Наши учёные, инженеры, конструкторы в очередной раз доказали, что они лучшие в мире. Невозможно переоценить подвиг самого Юрия Алексеевича. Это человек невероятного мужества и смелости, доказавший на собственном примере, что в мире нет ничего невозможного. Он первый поднялся к звездам и первым увидел невероятную красоту нашей родной планеты», - отметил министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.Гости стенда получили уникальную возможность познакомиться с исторической голограммой - реконструкцией учебного полета Юрия Гагарина в 1955 году на ЯК-18. Сегодня самолет с бортовым номером «6», хранится в Саратовском областном музее краеведения. По словам его сотрудников, это единственный в мире сохранившийся самолет, на котором летал первый космонавт. Также в экспозиции представлены фотографии, десятилетиями находящиеся под грифом «секретно». В частности, это снимки процесса парашютной подготовки участников первого отряда космонавтов, сделанные на одном из энгельсских военных аэродромов в 1961 году. С особым вниманием посетители знакомились с фотографиями, запечатлевшими первые часы после приземления. Спустя сутки фото Юрия Гагарина с его неповторимой искренней улыбкой облетят первые полосы всех мировых изданий.«Выставка «Россия» позволяет увидеть как самые яркие достижения нашей великой страны, ее динамичное развитие, так и узнать об исторических истоках великих событий. История Юрия Гагарина, простого мальчишки, однажды «заболевшего небом», который остался верным своей мечте, преодолел сложнейшие препятствия, сумел подняться на невероятную высоту и сегодня по-прежнему остаётся примером для нашей молодежи. И здесь, на Саратовском стенде ребята могут еще больше узнать об этом человеке и его подвиге, проникнуться чувством гордости за нашего земляка», - подчеркнул Андрей Разборов.«Космические экскурсии» на стенде пройдут на протяжении всего апреля. До конца месяца гостей ждут «звездные» викторины и мастер-классы.