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На выставке «Россия» показали первый полет курсанта Юрия Гагарина

Новости
На выставке «Россия» показали первый полет курсанта Юрия Гагарина

Стенд региона на международной выставке «Россия» на ВДНХ стал одной из ключевых тематических локаций и настоящей «территорией притяжения» для посетителей и экскурсионных групп в День космонавтики. Именно с Саратовской областью тесно связана судьба первого космонавта Земли. Здесь Юрий Гагарин впервые поднялся в небо на учебном самолете и сюда же, на ставшую ему родной саратовскую землю, он вернулся из своего легендарного космического полета.

«Несомненно, это был настоящий триумф нашей страны, всего нашего народа. Наши учёные, инженеры, конструкторы в очередной раз доказали, что они лучшие в мире. Невозможно переоценить подвиг самого Юрия Алексеевича. Это человек невероятного мужества и смелости, доказавший на собственном примере, что в мире нет ничего невозможного. Он первый поднялся к звездам и первым увидел невероятную красоту нашей родной планеты», - отметил министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.

Гости стенда получили уникальную возможность познакомиться с исторической голограммой - реконструкцией учебного полета Юрия Гагарина в 1955 году на ЯК-18. Сегодня самолет с бортовым номером «6», хранится в Саратовском областном музее краеведения. По словам его сотрудников, это единственный в мире сохранившийся самолет, на котором летал первый космонавт. Также в экспозиции представлены фотографии, десятилетиями находящиеся под грифом «секретно». В частности, это снимки процесса парашютной подготовки участников первого отряда космонавтов, сделанные на одном из энгельсских военных аэродромов в 1961 году. С особым вниманием посетители знакомились с фотографиями, запечатлевшими первые часы после приземления. Спустя сутки фото Юрия Гагарина с его неповторимой искренней улыбкой облетят первые полосы всех мировых изданий.

«Выставка «Россия» позволяет увидеть как самые яркие достижения нашей великой страны, ее динамичное развитие, так и узнать об исторических истоках великих событий. История Юрия Гагарина, простого мальчишки, однажды «заболевшего небом», который остался верным своей мечте, преодолел сложнейшие препятствия, сумел подняться на невероятную высоту и сегодня по-прежнему остаётся примером для нашей молодежи. И здесь, на Саратовском стенде ребята могут еще больше узнать об этом человеке и его подвиге, проникнуться чувством гордости за нашего земляка», - подчеркнул Андрей Разборов.

«Космические экскурсии» на стенде пройдут на протяжении всего апреля. До конца месяца гостей ждут «звездные» викторины и мастер-классы.