Гран-при региональной Студенческой весны - 2024 у ПИУ им. П.А. Столыпина

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Подведены итоги регионального этапа Российской студенческой весны.На сцену ТЮЗа им Ю. П. Киселёва вышли самые яркие представители талантливого студенчества Саратовской области.Поддержать и напутствовать талантливую молодёжь области приехали федеральный инспектор по Саратовской области, члены Правительства области, депутаты регионального заксобрания, ректоры вузов, родные и друзья - зал гремел аплодисментами.«Студенческая весна - не просто творческий конкурс, а действующий социальный лифт. С 2019 года мероприятия Студенческой весны входят в Президентскую платформу «Россия - страна возможностей». Здесь столько прекрасных молодых лиц, горящих глаз. Сохраните этот огонь в своём сердце. С таким же азартом и энергией творите и созидайте на благо России. Не забывайте, что лучшие человеческие качества и таланты раскрываются через служение своей семье, малой родине, стране», - отметила федеральный инспектор по Саратовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Людмила Борисова.«Хотел бы поблагодарить за работу педагогов, которые пришли поддержать сегодня своих подопечных. Именно благодаря вам мы видим сегодня столько талантливых молодых людей, ярких номеров»,- обратился к педагогам заместитель Председателя Правительства области - министр образования Михаил Орлов.Гран-при по номинациям распределились следующим образом:В направлении «Медиа» - студенческий медиа-центр «SM Production», СГЮАВ направлении «Хореография» - коллектив уличного танца «ИZНАНКА», СГТУ им. Гагарина Ю.А. и ансамбль современной хореографии «Art-mix» НИУ СГУ им. Н. Г. ЧернышевскогоВ направлении «Музыка» - ансамбль народной песни «Исток», СГТУ им. Гагарина Ю.А.В театральном направлении - студенческий театр «5БУКВ» ПИУ им. П. А. Столыпина и студенческий театр «Арт'Адвокат», СГЮАВ направлении «Оригинальный жанр» - студия циркового искусства «Balance Team», СГТУ им. Гагарина Ю.А.Гран-при в номинации «Концертная программа» у НИУ СГУ им. Н. Г. ЧернышевскогоВ общем зачёте:Гран-При у команды ПИУ им. П. А. Столыпина1 место поделили команды СГЮА и СГТУ им. Гагарина Ю.А.2 место - у НИУ СГУ им. Н. Г. Чернышевского.3 место - у Саратовского государственного университета генетики, биотехнологий и инженерии им. Н. И. ВавиловаВпереди у призёров - участие в XXXII Российской студенческой весне, которую Саратов примет уже 26 мая.