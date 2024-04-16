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25 образовательных учреждений уже завершили ремонтные работы по региональной программе

Новости
25 образовательных учреждений уже завершили ремонтные работы по региональной программе


Сегодня на постоянно действующем совещании Правительства области заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов доложил о ходе реализации программы федерального капитального ремонта и регионального проекта Саратовской области «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» на 2022-2026 годы.

В текущем году по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» в Саратове завершены монтажно-строительные работы в пристройке на 275 мест к СОШ № 103, ведутся работы по строительству школы на 825 мест по ул. Ипподромная, а также пристройки на 877 мест к СОШ № 66.

По федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», которая была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным, капитальный ремонт уже ведется в 7 школах региона, 2 из которых являются двухгодичными объектами.

«Работы организуются за счет перевода обучающихся в другие образовательные организации, либо организации обучения в других корпусах или помещениях, изолированных от ремонта. Все изменения в учреждениях согласованы с родителями. Кроме того, с Минпросвещения России согласован дополнительный объект капитального ремонта – СОШ № 13 г. Балаково», – рассказал Михаил Орлов.

Профильный министр отдельно остановился на реализации регионального проекта по ремонту образовательных организаций. Напомним, по инициативе главы региона Романа Бусаргина, в него вошли 102 школы, 201 детский сад, 100 школьных спортзалов, 100 школьных музеев и 50 учреждений дополнительного образования детей.

Михаил Орлов отметил, что ремонтные работы по региональному проекту завершены уже на 25 объектах, а также подытожил текущее состояние работ во всех учреждениях, которые вошли в федеральные и региональные проекты.

«Составлен четкий план самих работ и закупок оборудования с датой их окончания – до 15 августа. С 10 мая организуем мониторинг за ходом работ с выездом на объекты. Такой подход будет до полного выполнения обязательств», – подытожил спикер.

Министерство образования области