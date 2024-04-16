25 образовательных учреждений уже завершили ремонтные работы по региональной программе

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Сегодня на постоянно действующем совещании Правительства области заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов доложил о ходе реализации программы федерального капитального ремонта и регионального проекта Саратовской области «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» на 2022-2026 годы.В текущем году по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» в Саратове завершены монтажно-строительные работы в пристройке на 275 мест к СОШ № 103, ведутся работы по строительству школы на 825 мест по ул. Ипподромная, а также пристройки на 877 мест к СОШ № 66.По федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», которая была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным, капитальный ремонт уже ведется в 7 школах региона, 2 из которых являются двухгодичными объектами.«Работы организуются за счет перевода обучающихся в другие образовательные организации, либо организации обучения в других корпусах или помещениях, изолированных от ремонта. Все изменения в учреждениях согласованы с родителями. Кроме того, с Минпросвещения России согласован дополнительный объект капитального ремонта – СОШ № 13 г. Балаково», – рассказал Михаил Орлов.Профильный министр отдельно остановился на реализации регионального проекта по ремонту образовательных организаций. Напомним, по инициативе главы региона Романа Бусаргина, в него вошли 102 школы, 201 детский сад, 100 школьных спортзалов, 100 школьных музеев и 50 учреждений дополнительного образования детей.Михаил Орлов отметил, что ремонтные работы по региональному проекту завершены уже на 25 объектах, а также подытожил текущее состояние работ во всех учреждениях, которые вошли в федеральные и региональные проекты.«Составлен четкий план самих работ и закупок оборудования с датой их окончания – до 15 августа. С 10 мая организуем мониторинг за ходом работ с выездом на объекты. Такой подход будет до полного выполнения обязательств», – подытожил спикер.Министерство образования области