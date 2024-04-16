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Молодежи помогут начать свое дело
17:25 | 15 апреля
Молодежи помогут начать свое дело
17:00 | 15 апреля
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Молодежи помогут начать свое дело

Новости
Молодежи помогут начать свое дело

25 апреля в Балаково пройдет молодежный форум по развитию предпринимательства «Мой бизнес-старт».

Мероприятие организовано региональным Центром «Мой бизнес» и Балаковским бизнес-инкубатором при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участники форума узнают, как начать собственное дело и успешно развивать его. В программу войдут выступления бизнес – экспертов, интерактивный нетворкинг, бизнес-игра «Мегаполис», а также розыгрыш подарков от Центра «Мой бизнес» и партнеров.

Площадки форума:
-Краудфандинг: как привлечь деньги с помощью коллективного финансирования;
-Пошаговый план по выходу на маркетплейсы;
-Как продавать легко и в удовольствие;
-Первые шаги в бизнесе с центром «Мой бизнес».

Регистрация открыта до 24 апреля по ссылке: https://kurl.ru/zzgjV. Количество мест ограничено.

Мероприятие пройдет с 13.00 до 18.00 по адресу: г. Балаково, ул. Чапаева, 140 (Балаковский инженерно-технологический институт).