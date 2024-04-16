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В Энгельсе заменят изношенный участок самотечного коллектора в 320 метров

Новости
В Энгельсе заменят изношенный участок самотечного коллектора в 320 метров


В Энгельсе специалисты Водоканала приступили к частичной замене поврежденных участков самотечного коллектора с увеличением диаметра с 600 до 700 мм.

«Проведение работ стало возможным благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина. По его поручению уже выезжал на объект для оценки масштабов. В минувшие выходные в очередной осмотрел участок. Работы предполагают подготовку рабочих и транзитных котлованов, а также сварку полиэтиленовой трубы. Необходимые для проведения работ материалы уже находятся на объекте. В общей сложности заменят 320 метров коллектора, проводимые мероприятия позволят избежать подтопления домов № 27 и 29 по улице Маршала Василевского и мкр Мелиорация. Сегодня подготовительные мероприятия продолжаются. Специалисты осуществляют работы по рытью и укреплению котлованов, а также сварку трубы» , — рассказал рассказал и.о. заместителя председателя правительства Сергей Соколов.