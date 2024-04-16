Руководители Саратовской области перечислили однодневный заработок на помощь жителям Орска

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Как сообщил источник в областном правительстве, глава региона Роман Бусаргин, зампреды и министры перечислили однодневный заработок центру гражданской защиты Орска. Средства направят на оказание помощи пострадавшим от паводка.Ранее из Саратова для жителей пострадавшего Орска отправили гуманитарный груз – машину с бутилированной питьевой водой. Это сейчас самый необходимый ресурс для населения города.Напомним, 5 апреля 2024 года в Орске Оренбургской области произошёл прорыв земляной насыпной дамбы, в результате чего затопило дома и приусадебные участки, жители были эвакуированы. В регионе действует ЧС федерального характера.