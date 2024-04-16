16 апреля 2024 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 15 апреля
В Энгельсе заменят изношенный участок самотечного коллектора в 320 метров
17:30 | 15 апреля
В Перми наградили победителей и призеров Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников
17:25 | 15 апреля
Молодежи помогут начать свое дело
17:25 | 15 апреля
Молодежи помогут начать свое дело
17:00 | 15 апреля
В Татищевском районе отремонтируют семь мемориальных объектов
16:36 | 15 апреля
Восстановление Орска
16:00 | 15 апреля
От полутора до семи миллионов рублей могут получить жители области на стартапы в агробизнесе
15:00 | 15 апреля
Во время субботника на Кумысной поляне саратовцы собрали 20 кубометров мусора
14:00 | 15 апреля
Саратовский театр кукол "Теремок" запускает проект «Семейные субботы»
13:38 | 15 апреля
Руководители Саратовской области перечислили однодневный заработок на помощь жителям Орска
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Руководители Саратовской области перечислили однодневный заработок на помощь жителям Орска

Новости
Руководители Саратовской области оказали финансовую помощь жителям затопленного Орска.


Как сообщил источник в областном правительстве, глава региона Роман Бусаргин, зампреды и министры перечислили однодневный заработок центру гражданской защиты Орска. Средства направят на оказание помощи пострадавшим от паводка.

Ранее из Саратова для жителей пострадавшего Орска отправили гуманитарный груз – машину с бутилированной питьевой водой. Это сейчас самый необходимый ресурс для населения города.

Напомним, 5 апреля 2024 года в Орске Оренбургской области произошёл прорыв земляной насыпной дамбы, в результате чего затопило дома и приусадебные участки, жители были эвакуированы. В регионе действует ЧС федерального характера.