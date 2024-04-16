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В Татищевском районе отремонтируют семь мемориальных объектов
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В Татищевском районе отремонтируют семь мемориальных объектов

Новости
В Татищевском районе отремонтируют семь мемориальных объектов


В Татищевском районе в этом году отремонтируют 7 мемориальных объектов на воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны.

Работы проведут в рамках Федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы».

В селе Идолга ведутся работы по восстановлению памятника на братской могиле неизвестных солдат, скончавшихся от ран в окрестных госпиталях в 1941 – 1945 годы. В настоящее время рабочие выполнили демонтаж памятника, подготовлено основание для проведения дальнейших работ. В этом году также будет отремонтирован обелиск на индивидуальном захоронении времен Великой Отечественной войны в с. Слепцовка.

В селе Октябрьский Городок ведется ремонт памятника на братской могиле, насчитывающей 160 захоронений солдат, также скончавшихся от ран в окрестных госпиталях во время Великой Отечественной войны. В настоящий момент выполнены работы по демонтажу старой плитки и бордюра, выполнена штукатурка памятника, проведено выравнивание площадки у его основания . В селе также проведут замену обелисков на двух индивидуальных захоронениях.

В селе Вязовка в этом году будут проведены работы по замене памятника, установленного более 55 лет назад, на Могиле погибшим летчикам.

В селе Полчаниновка Ягодно-Полянского муниципального образования заменят обелиск односельчанам, погибшим в боях за Родину в 1941 – 1945 годы и благоустроят территорию рядом.