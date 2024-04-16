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От полутора до семи миллионов рублей могут получить жители области на стартапы в агробизнесе

Новости
От полутора до семи миллионов рублей могут получить жители области на стартапы в агробизнесе


«За последние пять лет 75 жителей Саратовской области стали получателями гранта «Агропрогресс» и благодаря поддержке государства успешно развивают свои проекты животноводстве, а также смогли направить средства гранта на закладку садов и реализовать агростартапы в овощеводстве», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Марат Алимбеков.

В текущем году поддержка малых форм хозяйствования в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом Владимиром Путиным, будет продолжена: в минсельхозе области проходит прием заявок и документов на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов «Агростарап» в форме субсидий, который завершится 9 мая т.г. в 17:00.

Впервые прием заявочной документации осуществляется посредством Портала предоставления мер финансовой государственной поддержки «Электронный бюджет», руководство по работе с которым можно найти по ссылке https://promote.budget.gov.ru/support-center/instructions.