Во время субботника на Кумысной поляне саратовцы собрали 20 кубометров мусора

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Сегодня на территории Кумысной поляны в Саратове состоялся субботник по уборке мусора.Он прошёл под эгидой проведения месячника по благоустройству территорий, объявленного губернатором области Романом Бусаргиным.В мероприятии приняли участие более 150 человек. На уборку приехал и губернатор.В мероприятии приняли участие представители регионального минприроды и минстроя, студенты Саратовского технического и Вавиловского университетов, федеральной службы судебных приставов и регионального Росреестра, представители природоохранной прокуратуры, различных ведомств и учреждений, эковолонтеры, общественники. Все они активно сметали прошлогоднюю листву, очищали места отдыха горожан,красили беседки."Это очень важное место, не каждый город имеет лес. Поэтому его будем развивать, не давать застраивать и увеличивать площадь. Нужно прорабатывать вопрос с ограничениями здесь проезда на мотоциклах и квадроциклах. Их здесь быть не должно",- считает губернатор Роман Бусаргин.Во время проведения субботника, у входа на центральную площадке перед беседками высадили 10 елей и 30 сосен. Губернатор Роман Бусаргин и министр Константин Доронин также приняли участие в высадке деревьев.Всего весной текущего года, на территории памятника природы высадят 8 тысяч новых саженцев березы, рябины и сосны."Кумысная поляна - это популярное место отдыха горожан, легкие города. Министерство природных ресурсов и экологии на постоянной основе проводит мероприятия по его благоустройству. Чистим и облагораживаем родники, ежегодно устанавливаем по поручению губернатора новые деревянные беседки, работаем над увеличением охранной площади памятника природы", - перечислил работы министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.За время субботника очищена от мусора и сухой растительности территория площадью более 5 га и вывезено порядка 20 кубометров мусора.