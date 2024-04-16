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Саратовский театр кукол "Теремок" запускает проект «Семейные субботы»

Новости
Саратовский театр кукол "Теремок" запускает проект «Семейные субботы»


Каждую субботу после утреннего спектакля в 11:00 зрителей будут ждать новые интересные мероприятия.

В апреле гостьей «Семейных суббот» станет писатель Елена Арсенина, автор публикаций в литературно-художественном журнале для детей «Мурзилка». Она проведет творческие встречи с юными зрителями. В честь 100-летия журнала она вместе с коллегами из Областной детской библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина покажет интересную выставку, проведет беседу и даже сделает небольшие подарки тем ребятам, кто нарисует Мурзилку или сделает поделку с этим пушистым героем!

У зрителей появится уникальная возможность познакомиться не только с «Мурзилкой», но и с другими изданиями Елены Арсениной, а также приобрести сувениры и книги для детей.