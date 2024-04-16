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Для технологических компаний разрабатывают специальные меры поддержки

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Для технологических компаний разрабатывают специальные меры поддержки


В России формируется реестр малых технологических компаний (МТК).

Компании, попавшие в реестр, могут претендовать на особые меры поддержки без дополнительного сбора документов и подтверждений.

Срок действия экспертного заключения на статус МТК – 3 года.

Подача заявки осуществляется через автоматизированную систему Фонда содействия инновациям (ФСИ): https://online.fasie.ru. Бесплатно войти в реестр могут получатели, у которых на 1 июля 2022 года и позднее был заключен действующий договор с Фондом.

Уже сейчас заявители, имеющие статус МТК, получают дополнительный балл при оценке заявок и прохождении конкурсного отбора. Например, при участии в конкурсах «Бизнес-старт», «Старт-ИИ-1» и «Старт-ИИ-2», организаторами которых выступает ФСИ.

Заявка на получение статуса МТК может быть подана любой организацией, даже если поддержка ФСИ не предоставлялась.

Подробнее по ссылке: https://kurl.ru/woOvu.