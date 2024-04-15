Определены победители конкурса «Муниципальные лидеры изменений - 2024»

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На площадке Поволжского института управления им. П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации прошла церемония награждения победителей регионального конкурса «Муниципальные лидеры изменений – 2024».В финал вышли 26 молодых муниципальных служащих, 5 из которых стали победителями в различных номинациях конкурса.Победителями конкурса в различных номинациях стали:Алёна Еманова - главный специалист администрации Терновского муниципального образования Энгельсского района;Марина Пуртова - заместитель главы администрации Заводского района Саратова по общественным отношениям;Марина Лаврентьева - начальник отдела по делам молодежи и туризму управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского района;Евгений Генькин - начальник финансового управления администрации Хвалынского района;Андрей Ломовцев - первый заместитель главы администрации Новоузенского района по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.Гран-при конкурса выиграл Родион Ванцев, консультант бюджетного отдела финансового управления администрации Хвалынского района.