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Определены победители конкурса «Муниципальные лидеры изменений - 2024»

Новости
Определены победители конкурса «Муниципальные лидеры изменений - 2024»


На площадке Поволжского института управления им. П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации прошла церемония награждения победителей регионального конкурса «Муниципальные лидеры изменений – 2024».

В финал вышли 26 молодых муниципальных служащих, 5 из которых стали победителями в различных номинациях конкурса.

Победителями конкурса в различных номинациях стали:

Алёна Еманова - главный специалист администрации Терновского муниципального образования Энгельсского района;

Марина Пуртова - заместитель главы администрации Заводского района Саратова по общественным отношениям;

Марина Лаврентьева - начальник отдела по делам молодежи и туризму управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского района;

Евгений Генькин - начальник финансового управления администрации Хвалынского района;

Андрей Ломовцев - первый заместитель главы администрации Новоузенского района по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

Гран-при конкурса выиграл Родион Ванцев, консультант бюджетного отдела финансового управления администрации Хвалынского района.