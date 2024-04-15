Региональные политики почтили память Петра Столыпина

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Губернатор Роман Бусаргин вместе с председателем областной думы Михаилом Исаевым, главой Саратова Ладой Мокроусовой и студентами почтил память выдающегося русского государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина, возложив цветы к памятнику у регионального парламента.Великий русский реформатор родился 14 апреля 1862 года. Его судьба тесно связана с Саратовской областью. Под его руководством в губернии произошли серьезные изменения, определившие дальнейшее развитие территории.