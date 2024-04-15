15 апреля 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:00 | 15 апреля
Определены победители конкурса «Муниципальные лидеры изменений - 2024»
12:00 | 15 апреля
Определены победители конкурса «Муниципальные лидеры изменений - 2024»
11:00 | 15 апреля
В Саратове на 50% выполнен ремонт дороги, соединяющей Ленинский и Кировский районы
10:30 | 15 апреля
Региональные политики почтили память Петра Столыпина
10:00 | 15 апреля
Охранное обязательство составлено для Дворца культуры «Мир»
09:00 | 15 апреля
18 апреля в кинотеатре «Победа» пройдет культурный субботник
14:40 | 13 апреля
Какие дороги, мосты и путепроводы отремонтируют в Саратове и области в этом году?
07:29 | 13 апреля
От полутора до семи миллионов рублей могут получить жители Саратовской области на стартапы в агробизнесе
18:00 | 12 апреля
Увидеть Байконур можно в Саратовском музее краеведения
17:00 | 12 апреля
В День космонавтики прошла церемония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Региональные политики почтили память Петра Столыпина

Новости
Региональные политики почтили память Петра Столыпина

Губернатор Роман Бусаргин вместе с председателем областной думы Михаилом Исаевым, главой Саратова Ладой Мокроусовой и студентами почтил память выдающегося русского государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина, возложив цветы к памятнику у регионального парламента.

Региональные политики почтили память Петра Столыпина

Великий русский реформатор родился 14 апреля 1862 года. Его судьба тесно связана с Саратовской областью. Под его руководством в губернии произошли серьезные изменения, определившие дальнейшее развитие территории.

Региональные политики почтили память Петра Столыпина

Региональные политики почтили память Петра Столыпина