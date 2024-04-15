В Саратове на 50% выполнен ремонт дороги, соединяющей Ленинский и Кировский районы

просмотров: 64

Представители областного минтранса, Дирекции транспорта и дорожной деятельности, Стройконтроля выехали на улицу Чкалова – объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На участке от улицы Овражная до Черниговской отбирали пробы нижнего слоя покрытия.Включить дорогу в список ремонта просили жители. Эта городская магистраль связывает Ленинский район с Кировским, обеспечивает выезд на улицу Танкистов и в поселок Солнечный. Работы по устройству асфальтобетонного слоя велись ночью, чтобы не создавать заторов днем. В дневное время дорожники устанавливают бортовой камень.Протяженность участка в ремонте – 600 метров, уже выполнено устройство нижнего – выравнивающего – слоя покрытия. Специалисты Стройконтроля отобрали образцы, на месте замерили толщину слоя, она соответствует нормативу – не менее 4 см. Теперь в лаборатории на оборудовании проверят качество асфальтобетонного слоя отобранных образцов. Если все в порядке, дорожники продолжат работы – устройство верхнего слоя покрытия.Напомним, всего в Саратове в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтируют 11 участков улично-дорожной сети протяженностью почти 11 км. Пять из них уже в работе.