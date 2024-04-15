Охранное обязательство составлено для Дворца культуры «Мир»

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Комитетом культурного наследия утверждено охранное обязательство. В этот раз сроки и виды работ установлены для памятника «Дворец культуры «Мир», он находится в Саратове на улице Гвардейской, 13В.Историки сообщают, что в послевоенный период в стране успешно внедрялись типовые проекты, что ускоряло и значительно удешевляло строительство. Автором проектов Дворцов и Домов культуры стал московский архитектор Константин Бартошевич, который трудился в Архитектурно-проектной мастерской Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС). В Саратове привязку типового проекта будущего Дворца культуры «Мир») и некоторую доработку его осуществили в 1952-1953 годах архитекторы Саратовского «Горпроекта» Владимир Суродин и Олег Гер Главным инженером проекта был Николай Усов. Во дворце было предусмотрено всё для качественного досуга советских трудящихся: кинозал с отдельным входом и выходом, большой театрально-концертный зал, фойе для танцев, балетная студия с зеркалами на трёх стенах, кино-лекционный зал, физкультурный зал и многое другое.В настоящее время, в соответствии с охранным обязательством, собственникам памятника предстоит провести комплексное исследование объекта и выполнить ремонтно-реставрационные работы.