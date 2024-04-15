15 апреля 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:00 | 15 апреля
Определены победители конкурса «Муниципальные лидеры изменений - 2024»
12:00 | 15 апреля
Определены победители конкурса «Муниципальные лидеры изменений - 2024»
11:00 | 15 апреля
В Саратове на 50% выполнен ремонт дороги, соединяющей Ленинский и Кировский районы
10:30 | 15 апреля
Региональные политики почтили память Петра Столыпина
10:00 | 15 апреля
Охранное обязательство составлено для Дворца культуры «Мир»
09:00 | 15 апреля
18 апреля в кинотеатре «Победа» пройдет культурный субботник
14:40 | 13 апреля
Какие дороги, мосты и путепроводы отремонтируют в Саратове и области в этом году?
07:29 | 13 апреля
От полутора до семи миллионов рублей могут получить жители Саратовской области на стартапы в агробизнесе
18:00 | 12 апреля
Увидеть Байконур можно в Саратовском музее краеведения
17:00 | 12 апреля
В День космонавтики прошла церемония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Охранное обязательство составлено для Дворца культуры «Мир»

Новости
Охранное обязательство составлено для Дворца культуры «Мир»


Комитетом культурного наследия утверждено охранное обязательство. В этот раз сроки и виды работ установлены для памятника «Дворец культуры «Мир», он находится в Саратове на улице Гвардейской, 13В.

Историки сообщают, что в послевоенный период в стране успешно внедрялись типовые проекты, что ускоряло и значительно удешевляло строительство. Автором проектов Дворцов и Домов культуры стал московский архитектор Константин Бартошевич, который трудился в Архитектурно-проектной мастерской Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС). В Саратове привязку типового проекта будущего Дворца культуры «Мир») и некоторую доработку его осуществили в 1952-1953 годах архитекторы Саратовского «Горпроекта» Владимир Суродин и Олег Гер Главным инженером проекта был Николай Усов. Во дворце было предусмотрено всё для качественного досуга советских трудящихся: кинозал с отдельным входом и выходом, большой театрально-концертный зал, фойе для танцев, балетная студия с зеркалами на трёх стенах, кино-лекционный зал, физкультурный зал и многое другое.

В настоящее время, в соответствии с охранным обязательством, собственникам памятника предстоит провести комплексное исследование объекта и выполнить ремонтно-реставрационные работы.