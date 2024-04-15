18 апреля в кинотеатре «Победа» пройдет культурный субботник

просмотров: 78

18 апреля в 12.00 в кинотеатре «Победа» в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» организаторы ждут всех неравнодушных граждан на культурном субботнике в к/т «Победа».Участников будет ждать увлекательная экскурсия по памятнику архитектуры, открытый лекторий на тему «Медиа, как инструмент сохранения объектов историко-культурного наследия», а также мероприятия по уборке и благоустройству исторического кинотеатра.Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте Добро.рф.Подробнее по ссылке: https://dobro.ru/event/10676906.