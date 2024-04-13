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В районной больнице трудоустроят сразу 14 врачей - "целевиков"

Новости
В районной больнице трудоустроят сразу 14 врачей - "целевиков"


Кадровый вопрос в региональном здравоохранении решается сразу по нескольким направлениям. Это отметил губернатор Роман Бусаргин в своем отчете о деятельности правительства за 2023 год.

В прошлом году по инициативе губернатора внедрен дополнительный механизм поддержки абитуриентов. Сверх квоты целевого приема за счет областного бюджета возможность обучаться в медицинском вузе по линии специалитета получили 42 человека, по линии ординатуры – 24.

По программе Земский врач/Земский фельдшер в прошлом году трудоустроены и получили выплаты 47 врачей и 34 средних медработника. Дополнительные выплаты получили 9 врачей и 4 средних медработника, переехавшие на работу в отдаленные районы. В этом году список таких районов расширен.

«Целевики поступают на льготных условиях, учатся бесплатно, получают материальную поддержку и не ищут работу после диплома — она им уже обеспечена. В этом году мы ждем 14 таких специалистов, двое из которых – ординаторы. И, конечно, выражу общее мнение представителей медицинского сообщества - главные врачи районных больниц искренне признательны губернатору за активное участие в решении кадрового вопроса, за действенные меры, которые в комплексе помогают решить кадровый вопрос здравоохранения. Отдельно хотелось бы отметить меры, которые пресекают возможность отучившихся студентов отказаться от трудоустройства в тех районах, которые направляли их на обучение», - поделился главный врач Балашовской районной больницы Андрей Гадяцкий.