Саратовцев приглашают на фотовыставку «В зоне СВО»

просмотров: 164

Автором работ является военный фотограф, магистрант кафедры социальных коммуникаций юридического факультета Саратовского государственного национального исследовательского университета Максимилиан Ханыгин.Экспозиция фоторабот организована при участии проекта «Женское движение Единой России».В открытии приняли участие ректор Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко, проректор по молодёжной политике и воспитательной работе Антон Головченко, преподаватели и однокурсники Максимилиана Ханыгина, активист федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» Светлана Зарьянцева, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская, ветеран специальной военной операции Дмитрий Лыгин.«Максимилиан Ханыгин родился в Саратове, фотографией увлекается с 2012 года. Является активным членом Союза журналистов России. Его работы принимали участие в совместных выставках во многих городах, а также в международных фотоконкурсах. Максимилиан в прошлом году стал победителем творческого молодежного конкурса «Серебряное перо Саратовской губернии» в номинации «Фоторепортаж». Мы разделяем чувства, которые вызывают его фотографии: осуждение бесчеловечных действий неонацистов против жителей Донбасса и веру в Победу добра над злом, жизни против смерти. Желаю Максимилиану дальнейших творческих успехов!» - поделилась Лидия Златогорская.Светлана Зарьянцева отметила, что фото, представленные на выставке, - это не просто эмоции, запечатленные в кадре, это наша история: «Рада присутствовать на открытии выставки этого талантливого фотографа. «Женское движение Единой России» регулярно поддерживает наших земляков – участников СВО».Ректор Саратовского университета Алексей Чумаченко отметил, что фотографии Максимилиана Ханыгина позволяют сблизиться с нашими соотечественниками:«Фотокорреспонденты в годы Великой Отечественной войны создавали для нас документы, чтобы мы могли знать, понимать и чувствовать то, что происходило в то время. Такие работы, безусловно, важны – они остаются во времени для будущих поколений. Для меня эти кадры несут особое значение, так как я родился и вырос на Донбассе. Фотографии выполнены мастерски и точно передают дух времени. Уверен, что скоро Максимилиан зафиксирует в своих кадрах нашу победу», - отметил Чумаченко.