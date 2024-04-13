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Увидеть Байконур можно в Саратовском музее краеведения

Новости
Увидеть Байконур можно в Саратовском музее краеведения

С 9 апреля в Саратовском областном музее краеведения работает выставка «Байконур: космическая коллекция». На ней представлены фотографии, книги и предметы, которые недавно передали музею Алексей Кузьмин – начальник Центра профессиональной подготовки им. Героя России майора милиции В.А. Тинькова и Вячеслав Калинин – депутат Саратовской областной Думы, президент медиахолдинга «Ветеранские вести».

Космодром Байконур – уникальный научно-технический комплекс, с деятельностью которого связаны многие события отечественной и мировой космонавтики.

На выставке представлен фрагмент рельса с космодрома Байконур с датой X.57 г.

Алексей Кузьмин передал в музей фотографии запусков космических ракетных комплексов, а также макеты космического корабля «Союз» и ракеты-носителя «Протон».

На выставке представлено окно ракетоплана «Буран», а также плитка теплозащиты. Эта уникальная «броня» должна была предотвратить повреждение поверхности корабля и его оборудования при прохождении на гиперзвуковой скорости сквозь плотные слои атмосферы во время возвращения на Землю.

Часть фотоматериалов и экспонатов рассказывает о полетах на МКС. На выставке представлены бейджи членов государственной комиссии, работавшей на космодроме. На оборотной стороне одного из них приводится порядок запуска космического корабля «Союз ТМА – 06М».

На выставке представлен бейдж члена госкомиссии, работавшей на запуске корабля «Союз МС-19», который отправился на МКС для съемок фильма «Вызов». Это первый художественный проект, который снимали на станции. Экипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд стал первым полностью российским экипажем, отправленным на Международную космическую станцию в XXI веке.

Экспонируются памятные знаки и медали, посвященные значимым вехам в истории космонавтики: первому полету человека в космос и первому полету женщины-космонавта Валентины Терешковой. Одна из медалей выпущена к годовщине запуска межпланетной космической станции «Луна-9».