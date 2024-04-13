В День космонавтики прошла церемония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина

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Летчик-космонавт Юрий Шаргин отметил, что День космонавтики – это значимый праздник. Уроженец Саратовской области вспомнил, как в юности сам приезжал 12 апреля на место приземления Юрия Гагарина.«Юрий Гагарин – уникальный человек, который первым ступил на тропу пилотируемого покорения космоса. И он многих позвал за собой. Хочу, чтобы наш отряд космонавтов пополнялся и чтобы ребята с нашей, саратовской, земли имели счастье слетать в космос. Это очень тяжело, но, поверьте, очень интересно», - рассказал Герой России.Подвиг, который совершил Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года, Президент Владимир Путин назвал грандиозным триумфом для нашей Родины и всего народа. Сегодня, благодаря самоотверженности Юрия Гагарина, летчики продолжают подниматься на орбиту Земли. А конструкторы и инженеры делают всё, чтобы эти полёты были максимально безопасны.В рамках мероприятия дали старт новой традиции. На Гагаринском поле состоялось посвящение в Лидеры Первых. Кроме того, самым активным участникам «Движения Первых» вручили значки лидеров.В знак памяти первому космонавту Земли Роман Бусаргин вместе с жителями региона возложил цветы к монументу Юрия Гагарина.