12 апреля 2024 ПЯТНИЦА
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Региональный центр инжиниринга поможет с цифровизацией производства

Новости

15 апреля стартует прием заявок на получение услуг Регионального центра инжиниринга. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при содействии минэкономразвития области.





На условиях софинансирования (до 70% затрат) производственным предприятиям Саратовской области доступны следующие услуги: технический аудит, работы по защите прав на результаты интеллектуальной собственности, работы по цифровизации производственных процессов.

До 50% затрат на услуги: проведение финансового, управленческого аудита, оказание маркетинговых услуг, проведение исследований, испытаний продукции, разработка технической документации, сертификация, получение иных разрешительных документов на продукцию.

Услуги Регионального центра инжиниринга позволяют сэкономить временные, трудовые и финансовые ресурсы предпринимателей.

Конкурсный отбор пройдет с 15 апреля по 19 апреля.

Подробную информацию о порядке участия в конкурсе можно получить по тел.: 8 (800) 301-43-64.