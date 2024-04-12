Региональный центр инжиниринга поможет с цифровизацией производства
15 апреля стартует прием заявок на получение услуг Регионального центра инжиниринга. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при содействии минэкономразвития области.
На условиях софинансирования (до 70% затрат) производственным предприятиям Саратовской области доступны следующие услуги: технический аудит, работы по защите прав на результаты интеллектуальной собственности, работы по цифровизации производственных процессов.
До 50% затрат на услуги: проведение финансового, управленческого аудита, оказание маркетинговых услуг, проведение исследований, испытаний продукции, разработка технической документации, сертификация, получение иных разрешительных документов на продукцию.
Услуги Регионального центра инжиниринга позволяют сэкономить временные, трудовые и финансовые ресурсы предпринимателей.
Конкурсный отбор пройдет с 15 апреля по 19 апреля.
Подробную информацию о порядке участия в конкурсе можно получить по тел.: 8 (800) 301-43-64.