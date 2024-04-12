Назначен беспересадочный рельсовый автобус из Саратова в Балаково

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Он будет отправляться со станции Саратов-1 в 17:58, прибывать на конечную станцию Балаково в 21:53. Состав оборудован системами отопления, а также санузлом.Время в пути следования составит 3 часа 55 минут (на 12 минут быстрее, чем рейс с пересадкой).В связи с назначением нового поезда с 15 и 16 апреля будут отменены пригородные поезда, следующие по маршрутам Саратов – Сенная (и обратно) и Сенная – Балаково (и обратно).‼️Пригородные поезда №6003 Саратов – Тарханы и №6006 Тарханы – Саратов будут делать дополнительную остановку на о.п. 263 км.