На средства маткапитала можно будет реконструировать дома блокированной застройки

просмотров: 82

В Год семьи Правительство РФ продолжает системную работу по расширению вариантов использования средств материнского капитала. Теперь на выплату семьи с детьми смогут провести реконструкцию дома блокированной застройки и улучшить жилищные условия.Реконструировать жилье можно как своими силами, так и с помощью строительной организации. В первом случае Социальный фонд переведет средства маткапитала на счет одного из родителей, во втором – на счет строительной организации.Возможно и получение компенсации таких затрат, если реконструкция уже проведена.Напомним, с февраля этого года размер маткапитала увеличили до 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и до 833 тысяч рублей – на второго. После рождения ребенка сертификат автоматически приходит одному из родителей в личный кабинет на портале госуслуг.