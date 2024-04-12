12 апреля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
15:00 | 12 апреля
Региональный центр инжиниринга поможет с цифровизацией производства
14:00 | 12 апреля
Саратовские дзюдоисты завоевали путевки на Первенство России
13:00 | 12 апреля
Назначен беспересадочный рельсовый автобус из Саратова в Балаково
12:00 | 12 апреля
На средства маткапитала можно будет реконструировать дома блокированной застройки
11:00 | 12 апреля
В День космонавтики до Парка покорителей космоса саратовцы могут добраться на автобусе
10:00 | 12 апреля
Проверить уникальность НКО можно самостоятельно
09:00 | 12 апреля
На саратовской выставке «Музей космонавтики: модель для сборки» представлены космические артефакты
18:30 | 11 апреля
Предприниматели могут узнать рейтинг своего бизнеса и подобрать актуальные меры поддержки
18:23 | 11 апреля
Поможем Оренбургской области вместе!
18:00 | 11 апреля
На аппарате для измерения гликированного гемоглобина в Саратовской районной больнице проведено уже более 500 исследований
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На средства маткапитала можно будет реконструировать дома блокированной застройки

Новости
На средства маткапитала можно будет реконструировать дома блокированной застройки


В Год семьи Правительство РФ продолжает системную работу по расширению вариантов использования средств материнского капитала. Теперь на выплату семьи с детьми смогут провести реконструкцию дома блокированной застройки и улучшить жилищные условия.

Реконструировать жилье можно как своими силами, так и с помощью строительной организации. В первом случае Социальный фонд переведет средства маткапитала на счет одного из родителей, во втором – на счет строительной организации.

Возможно и получение компенсации таких затрат, если реконструкция уже проведена.

Напомним, с февраля этого года размер маткапитала увеличили до 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и до 833 тысяч рублей – на второго. После рождения ребенка сертификат автоматически приходит одному из родителей в личный кабинет на портале госуслуг.