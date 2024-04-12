В День космонавтики до Парка покорителей космоса саратовцы могут добраться на автобусе

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Так, из Саратова будут курсировать автобусы по маршруту пригородного сообщения № 246 П «Парк покорителей космоса – Саратов (Ж/д вокзал)». На указанном маршруте работают автобусы большого класса.В праздничный день будет увеличено количество рейсов, маршрут будет работать по следующему расписанию:- от железнодорожного вокзала Саратова автобусы будут отправляться в 08:40; 10:00; 12:10; 14:00; 15:20; 17:25;- из Парка покорителей космоса – в 11:35; 12:55; 15:00; 16:30; 18:15 и 19:50.Также до Парка покорителей можно будет добраться энгельсскими муниципальными маршрутами:№ 204 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Степное»,№ 252 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Березовка»,№ 279 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Узморье» (на маршрутах предусмотрено выполнение 26 рейсов ежедневно). От остановки «Ярмарка» автобусы начнут отправляться с 5:30 до 18:00.