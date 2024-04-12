В День космонавтики до Парка покорителей космоса саратовцы могут добраться на автобусе
Сегодня,12 апреля, в День Космонавтики до Парка покорителей космоса жители региона могут добраться автобусными маршрутами.
Так, из Саратова будут курсировать автобусы по маршруту пригородного сообщения № 246 П «Парк покорителей космоса – Саратов (Ж/д вокзал)». На указанном маршруте работают автобусы большого класса.
В праздничный день будет увеличено количество рейсов, маршрут будет работать по следующему расписанию:
- от железнодорожного вокзала Саратова автобусы будут отправляться в 08:40; 10:00; 12:10; 14:00; 15:20; 17:25;
- из Парка покорителей космоса – в 11:35; 12:55; 15:00; 16:30; 18:15 и 19:50.
Также до Парка покорителей можно будет добраться энгельсскими муниципальными маршрутами:
№ 204 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Степное»,
№ 252 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Березовка»,
№ 279 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Узморье» (на маршрутах предусмотрено выполнение 26 рейсов ежедневно). От остановки «Ярмарка» автобусы начнут отправляться с 5:30 до 18:00.
Так, из Саратова будут курсировать автобусы по маршруту пригородного сообщения № 246 П «Парк покорителей космоса – Саратов (Ж/д вокзал)». На указанном маршруте работают автобусы большого класса.
В праздничный день будет увеличено количество рейсов, маршрут будет работать по следующему расписанию:
- от железнодорожного вокзала Саратова автобусы будут отправляться в 08:40; 10:00; 12:10; 14:00; 15:20; 17:25;
- из Парка покорителей космоса – в 11:35; 12:55; 15:00; 16:30; 18:15 и 19:50.
Также до Парка покорителей можно будет добраться энгельсскими муниципальными маршрутами:
№ 204 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Степное»,
№ 252 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Березовка»,
№ 279 «г. Энгельс (Ярмарка) – Парк покорителей космоса - с. Узморье» (на маршрутах предусмотрено выполнение 26 рейсов ежедневно). От остановки «Ярмарка» автобусы начнут отправляться с 5:30 до 18:00.