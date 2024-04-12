Проверить уникальность НКО можно самостоятельно

просмотров: 98

В 2023 - 2024 гг. был принят ряд нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях.Управление Минюста России по Саратовской области обращает внимание граждан и представителей НКО на проведение еженедельно обучающих семинаров и прямых телефонных линий по вопросам в сфере некоммерческих организаций. Сведения о проведении мероприятий размещаются на официальном сайте Управления (https://to64.minjust.gov.ru).Для вновь создаваемых некоммерческих организаций важно обратить внимание на целеполагание при создании юридического лица. Определяя организационно-правовую форму создаваемой НКО, инициативная группа учредителей определяет наименование организации, которое должно отражать характер ее деятельности, цели, предмет и виды деятельности, в том числе виды приносящей доход деятельности, статус учредителей (унитарная ли корпоративная организация), структуру организации ее органов управления.Важным моментом является проверка уникальности наименования НКО на территории Российской Федерации, проверить его можно самостоятельно на портале ФНС России (https://egrul.nalog.ru/index.html).Существенно упростить государственную регистрацию для некоммерческих организаций позволит использование типовых уставов.Электронная регистрация является самым оптимальным способом сэкономить время и финансовые средства при направлении документов на государственную регистрацию некоммерческой организации тем, кто хочет создать новую некоммерческую организацию или уже представляет интересы некоммерческой организации, являющейся юридическим лицом.Для получения услуги заявитель должен иметь подтвержденную в единой системе идентификации и аутентификации учетную запись.Подробная информация «Как зарегистрироваться на Госуслугах», возможности оформления усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченного представителя юридического лица размещена на ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1).