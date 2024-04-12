На саратовской выставке «Музей космонавтики: модель для сборки» представлены космические артефакты

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В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки «Музей космонавтики: модель для сборки». На ней представлены редкие космические артефакты, поступившие в коллекцию московского Музея космонавтики с 2017 по 2023 год. Это подлинные образцы космической техники, макеты, созданные в единственном экземпляре, уникальные документы и фотографии по истории космонавтики, мемориальные предметы, связанные с профессиональной деятельностью людей, внесших вклад в историю космонавтики, а также произведения искусства и прикладного творчества, отражающие популярность космической темы в разные годы.Одним из раритетов выставки является фрагмент обшивки головного обтекателя ракеты с портретом конструктора ракетно-космических систем С.П. Королева.Экспонируется единственный сохранившийся экземпляр комплексного тренажёра физической нагрузки, разработанного в 1980-е годы для орбитальной станции «Мир».На выставке представлено единственное свидетельство пожара, произошедшего 23 февраля 1997 года на орбитальной станции «Мир». Это обгоревший фрагмент твердотопливного генератора кислорода.Выставка дополнена экспонатами из собрания Саратовского областного музея краеведения.