12 апреля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
15:00 | 12 апреля
Региональный центр инжиниринга поможет с цифровизацией производства
14:00 | 12 апреля
Саратовские дзюдоисты завоевали путевки на Первенство России
13:00 | 12 апреля
Назначен беспересадочный рельсовый автобус из Саратова в Балаково
12:00 | 12 апреля
На средства маткапитала можно будет реконструировать дома блокированной застройки
11:00 | 12 апреля
В День космонавтики до Парка покорителей космоса саратовцы могут добраться на автобусе
10:00 | 12 апреля
Проверить уникальность НКО можно самостоятельно
09:00 | 12 апреля
На саратовской выставке «Музей космонавтики: модель для сборки» представлены космические артефакты
18:30 | 11 апреля
Предприниматели могут узнать рейтинг своего бизнеса и подобрать актуальные меры поддержки
18:23 | 11 апреля
Поможем Оренбургской области вместе!
18:00 | 11 апреля
На аппарате для измерения гликированного гемоглобина в Саратовской районной больнице проведено уже более 500 исследований
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На саратовской выставке «Музей космонавтики: модель для сборки» представлены космические артефакты

Новости
На саратовской выставке «Музей космонавтики: модель для сборки» представлены космические артефакты

В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки «Музей космонавтики: модель для сборки». На ней представлены редкие космические артефакты, поступившие в коллекцию московского Музея космонавтики с 2017 по 2023 год. Это подлинные образцы космической техники, макеты, созданные в единственном экземпляре, уникальные документы и фотографии по истории космонавтики, мемориальные предметы, связанные с профессиональной деятельностью людей, внесших вклад в историю космонавтики, а также произведения искусства и прикладного творчества, отражающие популярность космической темы в разные годы.

Одним из раритетов выставки является фрагмент обшивки головного обтекателя ракеты с портретом конструктора ракетно-космических систем С.П. Королева.

Экспонируется единственный сохранившийся экземпляр комплексного тренажёра физической нагрузки, разработанного в 1980-е годы для орбитальной станции «Мир».

На выставке представлено единственное свидетельство пожара, произошедшего 23 февраля 1997 года на орбитальной станции «Мир». Это обгоревший фрагмент твердотопливного генератора кислорода.

Выставка дополнена экспонатами из собрания Саратовского областного музея краеведения.