Предприниматели могут узнать рейтинг своего бизнеса и подобрать актуальные меры поддержки

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Узнать рейтинг своего бизнеса и сформировать персональные рекомендации по мерам поддержки предприниматели могут, пройдя скоринговую оценку через Цифровую платформу МСП.рф. Об этом напомнили в областном минэкономразвития.С помощью специального сервиса «Расчет рейтинга бизнеса» можно получить комплексный анализ деятельности своего бизнеса по 44 показателям. Заявка автоматически попадет в центр «Мой бизнес» региона, где специалисты рассчитают полный рейтинг.Итоговый балл рейтинга покажет, какие меры господдержки может получить бизнес, а также выявит наличие стоп-факторов, которые препятствуют получению мер поддержки.Прохождение скоринговой оценки является обязательным условием для получения услуг центра «Мой бизнес» Саратовской области, которые оказываются в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».