Поможем Оренбургской области вместе!

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5 апреля 2024 года в Орске Оренбургской области произошёл прорыв земляной насыпной дамбы, в результате чего затопило дома и приусадебные участки, жители были эвакуированы. В регионе действует ЧС федерального характера.В регионах округа идёт сбор гуманитарной помощи пострадавшим. Из ПФО её уже оказали Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия и Нижегородская область. На борьбу с паводком в Оренбуржье направились бригады ГУ МЧС и специализированная техника из Республики Мордовия, Пермского края и Кировской области. В Самарской области открыты пункты приёма питьевой воды и продовольствия. Свою помощь также предложили Саратовская и Ульяновская области.Жители регионов ПФО также перечисляют денежные средства для пострадавших от паводка, в том числе сотрудники Аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федерльном округе.СБОР СРЕДСТВ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКАДля физических лицОРЕНБУРГСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»ИНН 5610031626Номер счёта 40703810029250000197БИК 042202824Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области в 2024 г.Перечисления можно производить по QR-коду (рекомендуется использовать через банковское приложение)Для юридичеких лиц:Оренбургский фонд поддержки регионального развития и сотрудничестваИНН 5609197137КПП 560901001р/с 40701810846000000022банк Оренбургское отделение №8623 ПАО Сбербанк г.Оренбургк/с 30101810600000000601БИК 045354601Назначение платежа: Добровольное пожертвование на помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области в 2024году, НДС не облагается