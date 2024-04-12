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Поможем Оренбургской области вместе!

Новости
Поможем Оренбургской области вместе!

5 апреля 2024 года в Орске Оренбургской области произошёл прорыв земляной насыпной дамбы, в результате чего затопило дома и приусадебные участки, жители были эвакуированы. В регионе действует ЧС федерального характера.
В регионах округа идёт сбор гуманитарной помощи пострадавшим. Из ПФО её уже оказали Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия и Нижегородская область. На борьбу с паводком в Оренбуржье направились бригады ГУ МЧС и специализированная техника из Республики Мордовия, Пермского края и Кировской области. В Самарской области открыты пункты приёма питьевой воды и продовольствия. Свою помощь также предложили Саратовская и Ульяновская области.
Жители регионов ПФО также перечисляют денежные средства для пострадавших от паводка, в том числе сотрудники Аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федерльном округе.

СБОР СРЕДСТВ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКА
Для физических лиц
ОРЕНБУРГСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»
ИНН 5610031626
Номер счёта 40703810029250000197
БИК 042202824
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим от паводков в Оренбургской области в 2024 г.
Перечисления можно производить по QR-коду (рекомендуется использовать через банковское приложение)

Для юридичеких лиц:
Оренбургский фонд поддержки регионального развития и сотрудничества
ИНН 5609197137
КПП 560901001
р/с 40701810846000000022
банк Оренбургское отделение №8623 ПАО Сбербанк г.Оренбург
к/с 30101810600000000601
БИК 045354601
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области в 2024году, НДС не облагается