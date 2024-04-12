Энгельский депутат приступил к работе в военном госпитале города Мариуполь

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Депутат Красноярского Совета депутатов Энгельского района от партии «Единая Россия», хирург Кирилл Дотц отправился оказывать профессиональную помощь в военный госпиталь города Мариуполь Донецкой Народной Республики.Кирилл Дотц отметил, что решение поехать в Мариуполь принял из-за желания помогать людям, которые оказались в трудном положении.«Несмотря на то, что Мариуполь сильно пострадал в результате боев, город активно восстанавливается. Здесь ремонтируются и строятся дороги, возводятся новые жилые комплексы, а жители благодарят Россию за помощь и поддержку. Люди здесь нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, так что работы много. Оказываем помощь как военным, так и гражданским», - рассказал Кирилл Дотц.