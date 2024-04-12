12 апреля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:30 | 11 апреля
Предприниматели могут узнать рейтинг своего бизнеса и подобрать актуальные меры поддержки
18:23 | 11 апреля
Поможем Оренбургской области вместе!
18:00 | 11 апреля
На аппарате для измерения гликированного гемоглобина в Саратовской районной больнице проведено уже более 500 исследований
17:00 | 11 апреля
Проезжая часть путепровода по Орджоникидзе станет шире
16:00 | 11 апреля
В Саратове пройдет субботник по уборке мусора на Кумысной поляне
15:00 | 11 апреля
Саратовцев ждет неделя яркого баскетбола
14:30 | 11 апреля
Энгельский депутат приступил к работе в военном госпитале города Мариуполь
14:00 | 11 апреля
В текущем году планируется улучшить жилищные условия более тысячи детей-сирот
13:00 | 11 апреля
ЭКО и открытие новых региональных сосудистых центров помогают решать вопросы демографии в регионе
12:00 | 11 апреля
«Поехали!»: Российское общество «Знание» по всей стране проводит цикл мероприятий ко Дню космонавтики
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Энгельский депутат приступил к работе в военном госпитале города Мариуполь

Новости
Энгельский депутат приступил к работе в военном госпитале города Мариуполь



Депутат Красноярского Совета депутатов Энгельского района от партии «Единая Россия», хирург Кирилл Дотц отправился оказывать профессиональную помощь в военный госпиталь города Мариуполь Донецкой Народной Республики.

Кирилл Дотц отметил, что решение поехать в Мариуполь принял из-за желания помогать людям, которые оказались в трудном положении.

«Несмотря на то, что Мариуполь сильно пострадал в результате боев, город активно восстанавливается. Здесь ремонтируются и строятся дороги, возводятся новые жилые комплексы, а жители благодарят Россию за помощь и поддержку. Люди здесь нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, так что работы много. Оказываем помощь как военным, так и гражданским», - рассказал Кирилл Дотц.