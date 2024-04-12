На аппарате для измерения гликированного гемоглобина в Саратовской районной больнице проведено уже более 500 исследований

просмотров: 150

Аппарат предназначен для диагностики состояния больных сахарным диабетом и для выявления заболевания.В районную больницу оборудование поступило в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Исследование гликированного гемоглобина используется обычно для оценки качества лечения диабета за три предшествующих месяца, что важно для коррекции сахароснижающей терапии, нормализации уровня глюкозы в крови или предотвращения заболевания.«Такое оборудование крайне необходимо в первичном звене и наши лечебные учреждения в рамках программы его получают. Исследования показали, что правильное лечение предохраняет пациентов с сахарным диабетом от развития отдаленных осложнений или значительно отодвигает срок их клинического проявления. Важно научиться жить с этим диагнозом, соблюдая определенные правила питания, принимая необходимые препараты и скорректировав образ жизни. Новое оборудование с высокой точностью отражает среднее содержание глюкозы в крови за последние три месяца и помогает выявить даже скрытую форму сахарного диабета, а значит скорректировать лечение или даже предотвратить заболевание или его тяжелые последствия», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.