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Проезжая часть путепровода по Орджоникидзе станет шире

Новости
Проезжая часть путепровода по Орджоникидзе станет шире

В 20-х числах апреля мостовики планируют приступить к планово-предупредительным работам на искусственном сооружении в Заводском районе.

Планируется демонтировать клумбу, которая проходит посередине путепровода (разделительная полоса), а на её месте установить металлические ограждения. За счет этого, произойдет увеличение ширины проезжей части. Кроме того, будет выполнена замена дорожного покрытия, устройство деформационных швов.

На период работ движение по путепроводу перекрываться не будет. Центральная часть искусственного сооружения (разделительная полоса), там, где будут выполняться демонтажные работы, будет ограждена (по метру с каждой стороны клумбы).

Для производства отдельных видов работ на непродолжительное время (до 24 часов) будет закрываться одна полоса движения.

Согласно контракту работы должны быть завершены до конца сентября