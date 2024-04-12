В Саратове пройдет субботник по уборке мусора на Кумысной поляне
Субботник с участием сотрудников Правительства региона, учреждений и ведомств города и области, эковолонтеров, состоится 13 апреля на территории Кумысной поляны в Саратове.
Участники мероприятия на месте получают необходимый для уборки инвентарь, мешки и перчатки.
Место проведения: г. Саратов, Кумысная поляна, центральная площадка вблизи детского лагеря «Березка».
Начало мероприятия в 9.00.
Участники мероприятия на месте получают необходимый для уборки инвентарь, мешки и перчатки.
Место проведения: г. Саратов, Кумысная поляна, центральная площадка вблизи детского лагеря «Березка».
Начало мероприятия в 9.00.