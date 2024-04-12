12 апреля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:30 | 11 апреля
Предприниматели могут узнать рейтинг своего бизнеса и подобрать актуальные меры поддержки
18:23 | 11 апреля
Поможем Оренбургской области вместе!
18:00 | 11 апреля
На аппарате для измерения гликированного гемоглобина в Саратовской районной больнице проведено уже более 500 исследований
17:00 | 11 апреля
Проезжая часть путепровода по Орджоникидзе станет шире
16:00 | 11 апреля
В Саратове пройдет субботник по уборке мусора на Кумысной поляне
15:00 | 11 апреля
Саратовцев ждет неделя яркого баскетбола
14:30 | 11 апреля
Энгельский депутат приступил к работе в военном госпитале города Мариуполь
14:00 | 11 апреля
В текущем году планируется улучшить жилищные условия более тысячи детей-сирот
13:00 | 11 апреля
ЭКО и открытие новых региональных сосудистых центров помогают решать вопросы демографии в регионе
12:00 | 11 апреля
«Поехали!»: Российское общество «Знание» по всей стране проводит цикл мероприятий ко Дню космонавтики
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцев ждет неделя яркого баскетбола

Новости
Саратовцев ждет неделя яркого баскетбола

С 13 по 20 апреля в Саратове пройдет Суперфинал Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС–БАСКЕТ» сезона 2023-2024 гг.

Суперфинал объединит более 500 участников - 40 команд (20 команд юношей и 20 команд девушек) от Владивостока до Калининграда, в том числе команды из новых субъектов Российской Федерации - Запорожской области, ДНР и ЛНР. Парни и девушки будут бороться не только за звание лидера, но и за главный приз чемпионата – путёвку на второй Международный Суперкубок «КЭС-БАСКЕТ» среди школьных команд.

В этом сезоне на территории Саратовской области участие в проекте приняло 482 команды с охватом более 3500 человек из 38 муниципальных районов области. Саратовскую область на Суперфинале представят команды, ставшие победителями регионального этапа – СОШ №2 с.Ивановка р.п. Базарно - Карабулакского района среди девушек и СОШ №1 г. Энгельс среди юношей.

Суперфинал в Саратове посетят звёзды отечественного и мирового баскетбола: победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Ирина Сумникова, Светлана Антипова, Иван Едешко, Ольга Артешина, Сергей Моня, Сергей Панов, Сергей Быков, Алексей Саврасенко, Евгений Яковлевич Гомельский, а также чемпионка WNBA Светлана Абросимова.

Юные баскетболисты смогут принять участие в конкурсе мастерства и конкурсе снайперов. Не менее пяти мастер-классов для школьников региона проведут Светлана Антипова, Ольга Артешина, Сергей Моня и Алексей Саврасенко.

«Жители региона смогут стать свидетелями самого настоящего праздника спорта. Саратов славится уровнем школьного баскетбола. В нашем регионе этот вид спорта любят и играют от мала до велика. Данный турнир - отличная возможность показать наш город с лучшей стороны. Поддержать участников можно в течение всей недели. Актуальное расписание размещено на сайте минспорта области - https://vk.cc/cw6smW. Вход на площадки свободный. Поддержим команды!» - призвал министр спорта области Олег Дубовенко.