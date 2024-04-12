Саратовцев ждет неделя яркого баскетбола

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С 13 по 20 апреля в Саратове пройдет Суперфинал Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС–БАСКЕТ» сезона 2023-2024 гг.Суперфинал объединит более 500 участников - 40 команд (20 команд юношей и 20 команд девушек) от Владивостока до Калининграда, в том числе команды из новых субъектов Российской Федерации - Запорожской области, ДНР и ЛНР. Парни и девушки будут бороться не только за звание лидера, но и за главный приз чемпионата – путёвку на второй Международный Суперкубок «КЭС-БАСКЕТ» среди школьных команд.В этом сезоне на территории Саратовской области участие в проекте приняло 482 команды с охватом более 3500 человек из 38 муниципальных районов области. Саратовскую область на Суперфинале представят команды, ставшие победителями регионального этапа – СОШ №2 с.Ивановка р.п. Базарно - Карабулакского района среди девушек и СОШ №1 г. Энгельс среди юношей.Суперфинал в Саратове посетят звёзды отечественного и мирового баскетбола: победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Ирина Сумникова, Светлана Антипова, Иван Едешко, Ольга Артешина, Сергей Моня, Сергей Панов, Сергей Быков, Алексей Саврасенко, Евгений Яковлевич Гомельский, а также чемпионка WNBA Светлана Абросимова.Юные баскетболисты смогут принять участие в конкурсе мастерства и конкурсе снайперов. Не менее пяти мастер-классов для школьников региона проведут Светлана Антипова, Ольга Артешина, Сергей Моня и Алексей Саврасенко.«Жители региона смогут стать свидетелями самого настоящего праздника спорта. Саратов славится уровнем школьного баскетбола. В нашем регионе этот вид спорта любят и играют от мала до велика. Данный турнир - отличная возможность показать наш город с лучшей стороны. Поддержать участников можно в течение всей недели. Актуальное расписание размещено на сайте минспорта области - https://vk.cc/cw6smW. Вход на площадки свободный. Поддержим команды!» - призвал министр спорта области Олег Дубовенко.