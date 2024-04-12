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В текущем году планируется улучшить жилищные условия более тысячи детей-сирот

Новости
Решение вопросов детей-сирот, в том числе обеспечение их жильём, является одной из приоритетных задач для Правительства Саратовской области.


В регионе осуществляются такие меры поддержки данной категории граждан, как предоставление жилого помещения, получение сертификата, перезаключение договора и оформление жилого помещения в собственность, а также ипотека для детей-сирот.

В текущем году на обеспечение жильём детей-сирот в области предусмотрены средства в размере 2,9 млрд руб. Данная сумма включает средства федерального бюджета и областного бюджета, а также остаток средств дотации, выделенной в 2023 году.

За счет выделенных средств в 2024 году областным минстроем планируется приобрести порядка 500 квартир и предоставить 610 социальных выплат на приобретение жилых помещений в собственность.

"На сегодняшний день - заключаются госконтракты на участие в долевом строительстве жилых помещений и договоры спец. найма; выдаются именные свидетельства; осуществляется постановка на учёт для получения социальной ипотеки" - рассказал и.о. заместителя Председателя Правительства, министр строительства и ЖКХ Саратовской области Сергей Соколов.

Обратиться за консультацией граждане могут в "единое окно", организованное в минстрое области по поручению губернатора Романа Бусаргина, а также позвонить на "горячую линию" ведомства по номеру: (8452) 74-44-20 или написать в специализированный чат-бот: https://t.me/ZhilieDlyaSirot64_bot .

Необходимая информация размещена и на сайте для детей-сирот: https://siroty-saratov.ru, где можно проверить очередность на предоставление жилья или задать имеющиеся вопросы.