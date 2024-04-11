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ЭКО и открытие новых региональных сосудистых центров помогают решать вопросы демографии в регионе

Новости
В Саратовской области наметилась устойчивая положительная тенденция в демографической ситуации. Такие качественные изменения в областном здравоохранении отметил губернатор Роман Бусаргин в своем отчете о деятельности правительства за 2023 год.

ЭКО и открытие новых региональных сосудистых центров помогают решать вопросы демографии в регионе

Повышение рождаемости является одной из приоритетных задач системы здравоохранения. В настоящее время ведущую роль в лечении пациенток с бесплодием в регионе принадлежит Клиническому перинатальному центру. На его долю ежегодно приходится более 60% всех программ ЭКО, проведенных в рамках ОМС. В прошлом году в центре выполнили 827 циклов ЭКО, что на 5,2%, больше, чем в 2022 году.

«При содействии губернатора было выделено дополнительное финансирование в размере 40 млн рублей и проведена закупка новейшего оборудования. Теперь в Клиническом перинатальном центре области можно пройти уникальную процедуру, позволяющую выявить генетические нарушения до переноса эмбриона в матку. Раннее это было возможно лишь за пределами региона и в федеральных клиниках», - отметила главный врач Елена Ермолаева.

ЭКО и открытие новых региональных сосудистых центров помогают решать вопросы демографии в регионе

На протяжении многих лет болезни системы кровообращения являются лидирующей причиной смертности, на их долю приходится почти 42%.

За 2022-2023 годы смертность от болезней системы кровообращения в регионе снизилась на 33,6%, за последний год – на 8,1%. По итогам 2023 года показатель смертности достиг уровня доковидного периода. Сохранено около 3,6 тысяч жизней.

На это повлияло множество факторов, в том числе и открытие новых региональных сосудистых центров. В прошлом году их было открыто три, один из них на базе Балаковской городской клинической больницы.

«Ангиографическое оборудование помогает вернуть здоровье и спасти жизнь. Оказание медицинской помощи множеству жителей нашего и соседних районов в рамках «золотого часа» стало возможным благодаря открытию нового сосудистого центра. Своевременные операции позволяют уменьшить объем поражения миокарда и ускорить период восстановления пациентов. А значит и сохранить множество жизней без потери качества», –рассказал главный врач Балаковской городской клинической больницы Евгений Коробков.