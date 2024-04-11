11 апреля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:00 | 11 апреля
ЭКО и открытие новых региональных сосудистых центров помогают решать вопросы демографии в регионе
12:00 | 11 апреля
«Поехали!»: Российское общество «Знание» по всей стране проводит цикл мероприятий ко Дню космонавтики
11:00 | 11 апреля
Более тысячи сотрудников региональных предприятий научились повышать производительность труда
10:00 | 11 апреля
Жители многоквартирного дома в Саратове отказались от ТСН
09:00 | 11 апреля
В Саратове пройдет фотовыставка «В зоне СВО»
18:00 | 10 апреля
Навигация детства в Год семьи в России: приоритеты, направления и технологии деятельности
17:00 | 10 апреля
Правительство утвердило постановления об увеличении размера выплат за классное руководство и кураторство
16:30 | 10 апреля
В Саратове открыт научно-исследовательский центр ветеринарной фармацевтики
16:00 | 10 апреля
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области будет реорганизовано
15:28 | 10 апреля
В Год семьи 43 многодетные семьи будут обеспечены автотранспортом
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Поехали!»: Российское общество «Знание» по всей стране проводит цикл мероприятий ко Дню космонавтики

Новости
«Поехали!»: Российское общество «Знание» по всей стране проводит цикл мероприятий ко Дню космонавтики


12 апреля 1961 года все радиостанции Земли прерывали свои передачи, чтобы сообщить сенсационную новость — человек в космосе! Первым землянином, отправившимся на орбиту, стал гражданин нашей страны – 27-летний Юрий Гагарин. Мир услышал гагаринское «Поехали!», ознаменовавшее начало новой эры - пилотируемой космонавтики.

Саратовский филиал Российского общества «Знание» подготовил более 130 мероприятий: просветительские лекции, интеллектуальные викторины и тематические встречи, рассказывающие об освоении космического пространства человеком. Мероприятия пройдут по всей области.

Слушатели узнают, почему без космических полетов не было бы интернета, какое будущее ждет российскую космонавтику, и что мы могли не знать об отечественных космонавтах.

Также филиал Общества «Знание» в Саратовской области запустил конкурс среди образовательных организаций региона — День со Знанием. Педагоги с 4 по 12 апреля проводят циклы просветительских мероприятий. Все материалы для мероприятий предоставлены Российским обществом «Знание».

15 апреля определят трех победителей конкурса среди школ, колледжей и техникумов региона, которые провели наибольшее количество выступлений и получили наивысшие оценки от своих слушателей. Для участия в конкурсе зарегистрировались 115 лекторов из 13 учреждений образования Саратова, Ивантеевского, Дергачевского, Духовницкого, Краснокутского, Ртищевского и Энгельсского районов. Победители получат подарки от Общества «Знание».

Необычный формат лекции для жителей региона подготовили региональный филиал Общества «Знание» совместно с Саратовской областной специальной библиотекой для слепых. 12 апреля на площадке библиотеки состоится мероприятие «Зовущие к звездам». Участников ждут лекции о русском космосе, астрономии и удивительных астрономических приборах разной степени сложности. В рамках встречи организована выставка астрономических инструментов, которые человечество создавало на протяжении последних 2 тысяч лет, а также демонстрация их магической работы.

«12 апреля мы отмечаем важное событие, которое связывает нас с историей и наследием нашей страны. И Саратовская область активно принимает участие в мероприятиях, приуроченных Дню авиации и космонавтики. Школы, колледжи и техникумы, вузы проводят вместе с нами лекции. Вместе мы покажем, что память — это не прошлое, а настоящее, которое мы создаем каждый день», — отметила директор Саратовского филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова.

Кроме того, 12 апреля в кинотеатре «Победа» пройдёт показ фильма «Геннадий Голобоков: человек и художник будущего». В фильме зрители увидят как известные, так и впервые опубликованные полотна, а также услышат стихи Голобокова. Этот фильм даст возможность получить представление о том, каким видел будущее выдающийся русский художник — основатель жанра психологической фантастики Геннадий Голобоков.