«Поехали!»: Российское общество «Знание» по всей стране проводит цикл мероприятий ко Дню космонавтики

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12 апреля 1961 года все радиостанции Земли прерывали свои передачи, чтобы сообщить сенсационную новость — человек в космосе! Первым землянином, отправившимся на орбиту, стал гражданин нашей страны – 27-летний Юрий Гагарин. Мир услышал гагаринское «Поехали!», ознаменовавшее начало новой эры - пилотируемой космонавтики.Саратовский филиал Российского общества «Знание» подготовил более 130 мероприятий: просветительские лекции, интеллектуальные викторины и тематические встречи, рассказывающие об освоении космического пространства человеком. Мероприятия пройдут по всей области.Слушатели узнают, почему без космических полетов не было бы интернета, какое будущее ждет российскую космонавтику, и что мы могли не знать об отечественных космонавтах.Также филиал Общества «Знание» в Саратовской области запустил конкурс среди образовательных организаций региона — День со Знанием. Педагоги с 4 по 12 апреля проводят циклы просветительских мероприятий. Все материалы для мероприятий предоставлены Российским обществом «Знание».15 апреля определят трех победителей конкурса среди школ, колледжей и техникумов региона, которые провели наибольшее количество выступлений и получили наивысшие оценки от своих слушателей. Для участия в конкурсе зарегистрировались 115 лекторов из 13 учреждений образования Саратова, Ивантеевского, Дергачевского, Духовницкого, Краснокутского, Ртищевского и Энгельсского районов. Победители получат подарки от Общества «Знание».Необычный формат лекции для жителей региона подготовили региональный филиал Общества «Знание» совместно с Саратовской областной специальной библиотекой для слепых. 12 апреля на площадке библиотеки состоится мероприятие «Зовущие к звездам». Участников ждут лекции о русском космосе, астрономии и удивительных астрономических приборах разной степени сложности. В рамках встречи организована выставка астрономических инструментов, которые человечество создавало на протяжении последних 2 тысяч лет, а также демонстрация их магической работы.«12 апреля мы отмечаем важное событие, которое связывает нас с историей и наследием нашей страны. И Саратовская область активно принимает участие в мероприятиях, приуроченных Дню авиации и космонавтики. Школы, колледжи и техникумы, вузы проводят вместе с нами лекции. Вместе мы покажем, что память — это не прошлое, а настоящее, которое мы создаем каждый день», — отметила директор Саратовского филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова.Кроме того, 12 апреля в кинотеатре «Победа» пройдёт показ фильма «Геннадий Голобоков: человек и художник будущего». В фильме зрители увидят как известные, так и впервые опубликованные полотна, а также услышат стихи Голобокова. Этот фильм даст возможность получить представление о том, каким видел будущее выдающийся русский художник — основатель жанра психологической фантастики Геннадий Голобоков.