11 апреля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:00 | 11 апреля
ЭКО и открытие новых региональных сосудистых центров помогают решать вопросы демографии в регионе
12:00 | 11 апреля
«Поехали!»: Российское общество «Знание» по всей стране проводит цикл мероприятий ко Дню космонавтики
11:00 | 11 апреля
Более тысячи сотрудников региональных предприятий научились повышать производительность труда
10:00 | 11 апреля
Жители многоквартирного дома в Саратове отказались от ТСН
09:00 | 11 апреля
В Саратове пройдет фотовыставка «В зоне СВО»
18:00 | 10 апреля
Навигация детства в Год семьи в России: приоритеты, направления и технологии деятельности
17:00 | 10 апреля
Правительство утвердило постановления об увеличении размера выплат за классное руководство и кураторство
16:30 | 10 апреля
В Саратове открыт научно-исследовательский центр ветеринарной фармацевтики
16:00 | 10 апреля
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области будет реорганизовано
15:28 | 10 апреля
В Год семьи 43 многодетные семьи будут обеспечены автотранспортом
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Более тысячи сотрудников региональных предприятий научились повышать производительность труда

Новости
Более тысячи сотрудников региональных предприятий научились повышать производительность труда


В рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Производительность труда» на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» прошли обучение более тысячи сотрудников саратовских предприятий.

Под руководством сертифицированных тренеров Регионального центра компетенций участники тренингов учатся выявлять потери, находить причины возникновения проблем и повышать эффективность производственных процессов.

Уже вторая команда сотрудников ООО «Завод Промгаз» осваивала инструменты бережливого производства. Обучение построено на примере процесса сборки регулятора давления газа. Задача участников – выпустить изделия требуемого качества в течение ограниченного времени в соответствии с заказом, с максимальной прибылью и минимальной себестоимостью.

По результатам обучения участники определили причины потерь, в числе которых избыточные перемещения, хаотичная расстановка рабочих мест, неравномерная загрузка операторов, неэффективное использование производственных площадей. Для их устранения был разработан и внедрен ряд изменений, благодаря которым в третьей смене удалось стабилизировать производственный процесс и получить 10 годных изделий (4 – в первой смене), прибыль в размере 284 тыс. условных рублей (в первой смене – убыток в размере 448 тыс. условных рублей), а также сократить себестоимость в три раза.

Полученный в ходе тренинга опыт сотрудники завода смогут применить в реальных рабочих процессах, повысив их эффективность.