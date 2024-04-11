Более тысячи сотрудников региональных предприятий научились повышать производительность труда

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В рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Производительность труда» на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» прошли обучение более тысячи сотрудников саратовских предприятий.Под руководством сертифицированных тренеров Регионального центра компетенций участники тренингов учатся выявлять потери, находить причины возникновения проблем и повышать эффективность производственных процессов.Уже вторая команда сотрудников ООО «Завод Промгаз» осваивала инструменты бережливого производства. Обучение построено на примере процесса сборки регулятора давления газа. Задача участников – выпустить изделия требуемого качества в течение ограниченного времени в соответствии с заказом, с максимальной прибылью и минимальной себестоимостью.По результатам обучения участники определили причины потерь, в числе которых избыточные перемещения, хаотичная расстановка рабочих мест, неравномерная загрузка операторов, неэффективное использование производственных площадей. Для их устранения был разработан и внедрен ряд изменений, благодаря которым в третьей смене удалось стабилизировать производственный процесс и получить 10 годных изделий (4 – в первой смене), прибыль в размере 284 тыс. условных рублей (в первой смене – убыток в размере 448 тыс. условных рублей), а также сократить себестоимость в три раза.Полученный в ходе тренинга опыт сотрудники завода смогут применить в реальных рабочих процессах, повысив их эффективность.