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Жители многоквартирного дома в Саратове отказались от ТСН

Новости
Жители многоквартирного дома в Саратове отказались от ТСН

В жилищную инспекцию области поступил протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №1 по ул. Федоровская от 23 января 2024 года, согласно которому жители приняли решение создать ТСН «Федоровская 1» и изменить способ управления домом.

Однако позже собственники помещений данного дома начали заявлять о своем неучастии в этом собрании. По запросу депутата Госдумы Николая Панкова областной Думой с участием инспекции были организованы встречи с жителями и выездные приемы обращений о неучастии в собрании.

«Согласно обращениям собственников, личность которых подтверждена, протокол общего собрания содержит недостоверные сведения о голосовании лиц, не выражавших свое волеизъявление. В результате повторного подсчета голосов, произведенных инспекцией, были выявлены признаки ничтожности общего собрания собственников – в голосовании приняли участие жители, обладающие количеством менее 48,6% от общего числа голосов», - рассказала и.о. начальника жилищной инспекции Юлия Абрамова.

Также в инспекцию поступали решения общего собрания собственников о выборе управляющей организации ООО «ДОС», которая в настоящее время управляет домом, и ликвидации ТСН – к протоколу прилагались заявления собственников о выходе из членов товарищества собственников.

Вчера в жилищную инспекцию поступили очередные решения собственников данного дома, оформленные протоколом от 4 апреля, по выбору ТСН «Федоровская 1». В случае, если жители также не принимали участия в этом собрании, им необходимо обратиться в жилищную инспекцию. При необходимости будут организованы повторные выездные приемы заявлений.